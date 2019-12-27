Путин обсудил с лидером Египта ситуацию в Ливии
Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе них стороны обсудили совместные действия для стабилизации ситуации в Ливии.
«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии», - сказано в сообщении на сайте Кремля.
В публикации также говорится, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве.
Кроме того, Путин и ас-Сиси высоко оценили посреднические усилия ООН и Германии в рамках политического процесса с участием всех сторон в Ливии.
Лидеры стран также обсудили вопрос возобновления полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египта, и ход реализации проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа».