Путин обсудил с лидером Египта ситуацию в Ливии

Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе них стороны обсудили совместные действия для стабилизации ситуации в Ливии.

«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

В публикации также говорится, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве.

Кроме того, Путин и ас-Сиси высоко оценили посреднические усилия ООН и Германии в рамках политического процесса с участием всех сторон в Ливии.

Лидеры стран также обсудили вопрос возобновления полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египта, и ход реализации проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа».