Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
В 2019 году США стремились доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Дежурные силы ПВО Восточного военного округа обнаружили на подлете к государственной границе России более 135 тысяч летательных аппаратов в 2019 году. Об этом сообщает командующий округом Геннадий Жидко.
«Дежурными по ПВО силами обнаружено и проведено свыше 135 тысяч летательных аппаратов. Нарушений государственных границ не допущено», - сказал Жидко на селекторном совещании в Минобороны РФ.
Ранее командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что Сервероатлантический альянс наращивает боевую подготовку своих войск в Арктике.