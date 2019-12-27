Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности
Она нацелена на предотвращение рисков и угроз продовольственной безопасности.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Владимир Путин на совещании Совета безопасности утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ.
«Сегодня на оперативном совещании с членами Совбеза России была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны - Доктрина продовольственной безопасности РФ», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера Алексея Гордеева, представившего доктрину.
Он отметил, что по итогам обсуждения доктрину утвердил президент РФ.
Доктрина нацелена на предотвращение рисков и угроз продовольственной безопасности разного характера: от экономических до агроэкологических.