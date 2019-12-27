Россия и Катар договорились об отмене виз

Граждане России и Катара смогут совершать поездки между своими странами без виз. Соглашение о безвизовом режиме подписали замглавы МИД России Михаил Богданов и генсекретарь МИД Катара Ахмед аль-Хаммади.

Для путешествия граждане двух стран должны иметь действующие загранпаспорта сроком не менее полугода, а длительность поездки не должна превышать 90 дней.

Распоряжение о подписании соглашения о совместной отмене виз между Москвой и Дохой дал премьер-министр Дмитрий Медведев 12 декабря после того, как МИД представил проект документа, проработанного вместе с катарской стороной.