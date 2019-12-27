В январе откроют новый международный терминал в Шереметьево
Он рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год.
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Столичный аэропорт Шереметьево 17 января планирует открыть международный терминал C (первый этап), который рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно.
«Приглашаем вас на открытие нового международного терминала С (1 этап)», - сказано в сообщении воздушной гавани.
С 1 апреля 2017 года терминал С аэропорта закрыли на реконструкцию. Реконструированный терминал вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс Шереметьево.