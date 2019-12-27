«Современник» изменил репертуар после смерти Галины Волчек

Московский театр «Современник» изменил репертуар и отменил показ спектакля «С наступающим» 30 декабря из-за смерти его худрука Галины Волчек.

Пресс-служба театра сообщила, что билеты на постановку зрители смогут сдать до 8 января включительно.

«Вы знаете, у нас большое горе - не стало Галины Борисовны Волчек. Нам показалось необходимым внести изменения в текущий репертуар театра», - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, 27-29 декабря состоятся все ранее заявленные спектакли («Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры»), которые в разные годы ставила Волчек.

«Во все, что происходит на сцене, - огромная часть ее души, ее невероятного таланта. В эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек», - отметили в театре.

А вот спектакль «С наступающим», который должен был состояться 30 декабря, отменен, так как в такой ситуации труппа театра не в состоянии играть веселую комедию. «Современник» принес свои извинения зрителям.

Напомним, худрук театра Галина Волчек скончалась 26 декабря в одной из столичных клиник после госпитализации с воспалением легких. Народной артистке СССР было 86 лет. Прощание с Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». Похоронят ее на Новодевичьем кладбище в тот же день.