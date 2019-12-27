Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил поздравить российских военнослужащих в Сирии с наступающим Новым годом.

«Те задачи, которые ставились перед нами Верховным главнокомандующим в Сирийской Арабской Республике за год, выполнены и выполнены достойно. Я прошу передать всему личному составу наши поздравления с наступающим Новым годом. Надеюсь, все наши обеспечивающие и снабжающие службы позаботились о том, чтобы Новый год прошел достойно, елки у вас на месте, подарки от всех нас тоже на месте», - сказал министр.

Он также добавил, что необходимо позаботиться и о семьях военных, «которые служат там, вдалеке, в наших гарнизонах».

«Конечно, надо сделать все, чтобы Новый год для детей, для семей, для жен прошел в нормальной, теплой, семейной обстановке», - поручил Шойгу.

В свою очередь, замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков доложил, что все необходимые меры принимаются; в частности, подарки «уже раздают».

Кроме того, командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, докладывая об итогах деятельности Вооруженных сил России в Сирии за год, заявил о готовности к проведению новогодних праздничных мероприятий на российских объектах в республике.