Берлин отказал Киеву в военной помощи

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью немецкой медиагруппе RND рассказал, что он обращался к Берлину за военной помощью, однако ему было отказано.

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится усилить обороноспособность Украины», - заявил дипломат.

Пристайко пояснил, что Евросоюз и конкретно Германия очень многое сделали для Украины, однако этого было мало для прекращения гибели людей. Министр отметил, что ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, однако Киев ждет большей поддержки.

С начала силовой операции в Донбассе военную помощь Киеву оказывают США, которые одобрили поставки на Украину оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.