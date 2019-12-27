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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

Александра Арсентьева
17:05 27.12.2019
Новая функция будет доступна исключительно в групповых чатах.
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
© Фото: Thea Jaeger, imagebroker.com, Globallookpress

В новой бета-версии мобильного приложения WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений.

Как сообщает WABetaInfo, новая функция будет доступна исключительно в групповых чатах. Она позволит освободить память телефона от старых сообщений, удаляя их автоматически.

Автоматическую «очистку» смогут включить только администраторы, для обычных участников групп функция будет недоступна.

Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.

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