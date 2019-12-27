В Росстате назвали прогнозируемую численность россиян к 2035 году

Росстат представил три варианта демографического прогноза до 2035 года, самый позитивный из которых предполагает, что численность населения России увеличится с 146,7 млн до 150,1 млн человек.

Средний вариант прогноза говорит о снижении численности населения страны - до 143 млн человек. Он продемонстрирует инерционное развитие экономической и социальной ситуации, а также реализацию всех существующих и объявленных госпрограмм. При самом пессимистичном раскладе, когда рождаемость будет падать, миграционный приток - уменьшаться, прогнозируется, что спустя 16 лет в РФ будет насчитываться 134,3 млн человек.

Как сообщили в ведомстве, общая убыль населения в 2035 году составит 134,9 тыс. человек, в то время как прирост все следующие 15 лет будет оставаться на уровне 260 тыс. человек.

По данным Росстата, за январь-октябрь нынешнего года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек.

Отмечается, что в 2021 году Росстат сделает новый прогноз, учитывая данные Всероссийской переписи населения 2020 года.