Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике

НАТО продолжает наращивать боевую подготовку своих войск в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», - сказал Моисеев на селекторном совещании в Минобороны РФ.

В то же время командующий охарактеризовал ситуацию в Арктике в целом как стабильную и контролируемую. По его словам, на СФ возросла интенсивность боевой подготовки, за год проведено 590 учений и 900 тренировок стратегического и тактического уровня, выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана.

Все это позволило повысить уровень выучки личного состава на 9%.