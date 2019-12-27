«Идлибский рассвет»: как проходит масштабная операция

Девятнадцатого декабря правительственная армия Сирии начала новую крупномасштабную операцию «Идлибский рассвет». Провинция Идлиб считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле. За пять дней правительственные войска продвинулись на 15 километров и освободили от боевиков 43 населенных пункта, среди них город Джиржанас - ключевой узел к востоку от трассы М-5, который восемь лет контролировали джихадисты.

«Операция “Идлибский рассвет” продолжается. Наши корреспонденты находятся в боевых порядках сирийской арабской армии, в частности в порядках 25-й дивизии специального назначения (ранние “Силы Тигра”). Сейчас “Тигры” пытаются зацепиться», - рассказал в студии «Открытого эфира» военный корреспондент ИА «Anna-news» Аким Апачев.

«Идлиб важен нам. За пять дней было освобождено огромное количество сел, на данный момент это 50 сел», - отметил он.

«Туда (Идлиб - прим. ред.) свозили всех отморозков. Эта сторона называется стороной “зеленого автобуса”. Все так называемых бармалеев свозили именно сюда. Хочу подчеркнуть - эти люди не нужны ни Турции, ни в своих странах. Это единственная земля, где они могут жить, поэтому они вгрызаются, поэтому такое сопротивление», - заявил военкор.