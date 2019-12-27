Путин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера

Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней школьнице Екатерине Папановой подарок от российского президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера. В региональном правительстве сообщили, что животное нужно жительнице Обнинска для терапии.

«Общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии», - подчеркнули региональные власти.

Семья девочки - многодетная. Андрей и Олеся Папановы воспитывают четырех детей. Старшая дочь находится на индивидуальном обучении в школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями. От имени девочки к российскому лидеру обратился ее отец, который написал письмо в электронную приемную. Мужчина попросил лабрадора или золотистого ретривера для дочки.

«Подарок от российского президента к Новому году порадовал всю семью», - говорится в сообщении пресс-службы.

В семье Папановых относятся к ребенку с особым вниманием. Родители сумели создать для детей хорошую атмосферу любви и заботы, пишет РИА Новости.