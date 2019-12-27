Более пяти тысяч человек получили новое жилье в Тулуне

Работа по расселению пострадавших от паводка в Тулуне идет хорошими темпами. Об этом заявил заместитель председателя федерального правительства Виталий Мутко. Он находится в Иркутской области с инспекционным визитом.

Вице-премьер отметил, что доволен, как налажена работа в регионе. На сегодняшний день уже более пяти тысяч человек смогли приобрести новое жилье. Однако есть и те, кто не хочет покидать свои населенные пункты. Для таких людей в Тулуне строят новые дома.

По словам Виталия Мутко, этот процесс идет не очень быстро. Между тем, уже завтра состоится итоговое заседание госкомиссии по ликвидации последствий паводка.

Ранее в декабре мэр Тулуна заявил, что практически все жители города, которые пострадали от паводка, получили сертификаты на жилье.