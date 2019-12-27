Путин: когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище

Президент России Владимир Путин уверен, что человек не должен на протяжении своей жизни терять способность удивляться.

Как глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1», если такое случится, такому человеку пришло время умирать.

«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», - подчеркнул Путин.

Разговор российского лидера с корреспондентом телеканала состоялся 25 декабря во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, где команда, участником которой был Путин, победила со счетом 8:5. Во время перерыва между таймами он признался, что мало спит.