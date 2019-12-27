Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда в Москве

Специалисты ЦОДД (Центра организации дорожного движения) порекомендовали московским водителям сегодня воспользоваться общественным транспортом вместо личного. Причиной тому - снег и гололед, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся в столице в течение дня.

«Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров, выбирайте, по возможности, городской транспорт: метро, МЦК и МЦД», - сообщается Twitter Центра.

Согласно порталу «Яндекс.Пробки», на 13.31 плотность движения машин на дорогах составила семь баллов. Больше всего пробок образовалось на Садовом кольце и некоторых участках ТТК.