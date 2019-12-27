МИД пообещал зеркальный ответ на санкции против «Северного потока - 2»
Американские санкции идут вразрез со свободной конкуренцией и противоречат нормам международного права, отметила Мария Захарова.
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Россия примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода «Северный поток - 2». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», - отметила дипломат.
По словам Захаровой, санкции США противоречат нормам международного права и свободной конкуренции. Она подчеркнула, что Россия всегда отвечает на подобные «недружественные выпады».
Сейчас работы Балтийском море приостановлены. Швейцарский трубоукладчик Allseas ждет юридических пояснений по поводу ограничений.