Путин принял участие в новогоднем вечере в Большом театре

Владимир Путин назвал хорошим подарком возможность проведения предновогодней встречи в стенах Большого театра. Он отметил, что эта традиция зародилась в 2018, в преддверии Года театра.

«Мне показалось, что многим такая форма совместной встречи Нового года понравилась», - сказал он.

Президент России выразил надежду, что предстоящий 2020 год будет лучше уходящего и принесет «новые свершения, новые имена, новые открытия» и новый опыт.

«Неизменным остается наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах», - заключил Путин.

В торжественном вечере приняли участие члены правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Гостей Большого театра угощали одноактными балетами - «Кармен-сюитой» и «Бриллиантами». Владимир Путин отметил, что эти сокровища музыкального театра создадут хорошее предновогоднее настроение.