Калининградские ученые усомнились в существовании темной энергии

У нашей Вселенной есть границы. К такому выводу пришли российские ученые из Балтийского федерального университета. Они подвергли сомнению существование так называемой темной энергии, которая, согласно многим популярным гипотезам, якобы и приводит к расширению Вселенной.

Наши специалисты уверены - все дело в вакууме, который меняет свои свойства именно при наличии границ. И факт притяжения, казалось бы, незаряженных тел в этом самом вакууме - яркий тому пример.

«Когда вы вносите что-то в вакуум, что вы меняете его свойства. То есть границы могут как-то странным образом влиять на то, что происходит между ними. И возможно наша Вселенная просто имеет тоже определенные границы пространственные, и это приводит к такому эффекту. В данном случае это приводит к дополнительной силе, которая стремится Вселенную как бы расширить», - рассказал профессор Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок.

По мнению калининградских ученых, разгадка кроется в конечной геометрии Вселенной. Поэтому космологам, возможно, имеет смысл отказаться от поисков неведомой темной энергии и сосредоточиться на других аспектах исследования.