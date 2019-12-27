«Тем, кого мы потеряли»: Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям

Музыкант Валерий Сюткин на своей странице в Instagram опубликовал клип на композицию «Время не проведешь», который посвятил известным людям, ушедшим в 2019 году.

«Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году», - сказано в комментарии к видео.

В черно-белом клипе показаны кадры с Владимиром Этушем, Марком Захаровым, Галиной Волчек, Георгием Данелия, Алексеем Булдаковым, Элиной Быстрицкой и другими.

Песню, которая была записана вместе с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым, Сюткин представил в декабре 2018 года. Тогда музыканты тоже вспоминали умерших знаменитостей, поэтому исполнение композиции в конце года «Время не проведешь» в какой-то мере стала традицией.