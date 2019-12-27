Семьям погибших в результате крушения самолета в Алма-Ате выплатят компенсации

Семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане выплатят компенсации, сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он входит в состав правительственной комиссии, которая прибыла на место трагедии.

«Сотрудники и психологи ДЧС оказывают психологическую помощь в столичном аэропорту. Семьям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная», - передает его слова Today.kz.

Уточняется, что размер компенсационных выплат будет определен правительством позже.

Авиакатастрофа унесла жизни 12 человек, 49 пострадали, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщал ранее Скляр.

Всем пассажирам, которые должны были лететь перевозчиком Bek Air, предложены рейсы других авиакомпаний или возмещение денежных средств. Самолет разбился либо из-за ошибки пилота, либо из-за технической неисправности лайнера.

Соболезнования семьям погибших пассажиров выразили глава республики Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.