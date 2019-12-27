Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП 26 декабря, в Липецкой области, задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба областного УМВД. Уточняется, что мужчине 60 лет.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В пресс-службе отметили, что рассматриваются все версии, в том числе неблагоприятные погодные условия.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Тбилиси, перевернулся в Липецкой области на 356-м километре трассы М-4 «Дон» 26 декабря. В результате аварии погибли два человека, еще 15 пострадали.