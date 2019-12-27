Опубликованы кадры первых минут после крушения самолета в Алма-Ате

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря, направляясь из Алма-Аты в Нур-Султан. «Звезда» публикует первые кадры после крушения. На них видно, что передняя часть самолета сильно разрушена, на месте работают спасатели. На земле лежат люди.

По информации Комитета гражданской авиации, самолет при взлете начал терять высоту, из-за чего врезался в бетонное двухэтажное ограждение. «Его повело вправо, он врезался в забор, а потом в дом», - сообщал очевидец с места событий.

По последним данным, в результате трагедии погибли 12 человек, 49 получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что 66 человек доставлены в больницы.

В качестве предварительных причин крушения следствие называет техническую неисправность лайнера Fokker-100 и ошибку пилотов.

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