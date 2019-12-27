Гастроэнтеролог рассказала, кому салат «Оливье» противопоказан

Салат «Оливье» не считается диетическим из-за того, что в состав входит майонез. Об этом рассказала диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц.

Она заявила, что «Оливье» не стоит есть людям, которые страдают ожирением, заболеваниями сердца, желудка, а также диабетом второго типа. Диетолог рекомендует на Новый год делать «лайт-версию» популярного праздничного блюда.

По словам Куц, майонез необходимо заменить на домашний. При заправке салата лучше всего использовать йогурт. В этом случае жирность «Оливье» в разы уменьшается.

«Дальше заменяем колбасу на мясо курицы или говядины - в результате получаем более полезный салат», - приводит слова специалиста aif.ru.

Диетолог также посоветовала минимизировать количество картошки, и вместо соленых огурцов в салате использовать малосольные.