На месте крушения самолета в Алма-Аты найдены бортовые самописцы
Как сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, на месте авиакатастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Bek Air были найдены бортовые самописцы.
«В различные медицинские учреждения города Алма-Аты и области доставлены 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии», - уточнил Скляр.
На данный момент аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Всем пассажирам, которые должны были лететь перевозчиком Bek Air, предлагают рейсы других авиакомпаний или возмещение денежных средств.
Специальная следственно-оперативная группа уже начала досудебное расследование.
В качестве вероятных причин трагедии сотрудники МВД рассматривают техническую неисправность или ошибку пилота.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура.
Всего на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.