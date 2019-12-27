Путин и Медведев поздравили Эммануила Виторгана с юбилеем

Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили с 80-летним юбилеем народного артиста России Эммануила Виторгана.

«Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы», - говорится в тексте телеграммы президента на сайте Кремля.

Также Путин отметил, что актер продолжает радовать зрителей новыми ролями и заряжать их энергией и оптимизмом. Российский лидер пожелал Виторгану здоровья и успехов.

Медведев отметил яркую индивидуальность артиста и уникальный драматический талант.

«Каждая ваша работа в кино и на театральной сцене - это искусство перевоплощения, глубина, тонкий юмор», - добавил премьер-министр в телеграмме, которая опубликована на сайте кабмина.

Эммануил Виторган родился в 1939 году в Баку. В 1961 году он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. В 1998 году Виторган получил звание народного артиста России. Актер получил известность благодаря фильмам «Чародеи», «Благочестивая Марта» и «Битва за Москву».