Поклонники Волчек несут цветы к театру «Современник»
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря в одной из столичных клиник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Поклонники приносят цветы к московскому театру «Современник» в память о его художественном руководителе Галине Волчек, которая умерла 26 декабря.
Театр еще закрыт, поэтому букеты оставляют на его ступеньках. В фойе «Современника» установлен портрет Волчек, под ним сотрудники театра поставили большие букеты цветов.
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в одной из столичных клиник. Она несколько дней находилась на лечении с воспалением легких, в четверг в СМИ стали появляться сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья.
Прощание с Волчек пройдет 29 декабря, она будет похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.