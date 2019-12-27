Поклонники Волчек несут цветы к театру «Современник»

Поклонники приносят цветы к московскому театру «Современник» в память о его художественном руководителе Галине Волчек, которая умерла 26 декабря.

Театр еще закрыт, поэтому букеты оставляют на его ступеньках. В фойе «Современника» установлен портрет Волчек, под ним сотрудники театра поставили большие букеты цветов.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в одной из столичных клиник. Она несколько дней находилась на лечении с воспалением легких, в четверг в СМИ стали появляться сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья.

Прощание с Волчек пройдет 29 декабря, она будет похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.