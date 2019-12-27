Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров

Forbes составил топ-10 самых успешных российских миллиардеров уходящего десятилетия. В сумме десять предпринимателей увеличили свое состояние на 111 миллиардов долларов.

По версии издания, первую строчку занял глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого выросло на 22,6 миллиарда долларов.



На втором месте – владелец долей «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. Его прирост - 20,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его прибыль за десять лет увеличилась на 13,5 миллиарда долларов.

На четвертом месте – президент «Лукойла» Вагит Алекперов. В его распоряжении - 23,8 миллиардов долларов. Эта цифра выросла на 13,2 миллиардов по сравнению с прошлым десятилетием.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оказался на пятом месте, прирост его состояния оценивается в 10,3 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге - бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с приростом в 10,2 миллиарда долларов за десять лет.

Следующими по списку Forbes разместил основного владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, основного акционера USM Holdings Алишера Усманова ( на 5,3 миллиарда увеличилось его состояние), основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который увеличил свое состояние на пять миллиардов долларов.

Последнее место в рейтинге Forbes занимает гендиректора и совладельца УГМК Андрей Козицын. За десять лет его состояние увеличилось на 4,6 миллиарда долларов.