«Ударились головами»: пассажир рассказал, как самолет выкатился на грунт в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва - Самара выкатился на грунт с рулевой дорожки. На борту в момент инцидента находились 74 человека, один из них рассказал, что происходило в салоне во время ЧП.

«Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Люди, по инерции, отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впереди стоящих», - вспоминает Сергей Матушкин.

По его словам, всех пассажиров эвакуировали через хвостовую часть, на улице их уже встречали спасатели и помогали пройти к автобусу, так как образовался гололед и было скользко.

Самолет оказался на грунте, но, как уточнялось ранее, он не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а остался в пределах перрона на рулевой дорожке. По словам очевидца, самолет был буквально закопан в грязь.

«Переднее шасси, наверное, процентов на 50 было погружено в грунт. У правого шасси полколеса было закопано, левое шасси было не видно, но самолет был сильно накренен. Правое крыло было задрано вверх относительно горизонта», - рассказал мужчина «360».

Мужчина уточнил, что рейс отложили и пообещали заменить самолет. Все пассажиры сейчас находятся в ожидании, «толпятся возле выхода».

Случаем заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура - будет организована проверка для принятия соответствующих мер, передает ТАСС.