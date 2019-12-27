Советы стюардессы для комфортного перелета

Бортпроводница одной из крупнейших авиакомпаний Лорен Гилфойл рассказала несколько советов, которые могут способствовать более комфортному перелету.

Успокоить нервную систему перед и во время полета позволят развлечения, среди которых фильмы, сериалы или выпуски любимого шоу.

На данный момент у большинства авиакомпаний функционируют специальные приложения, в которых представлены несколько вариантов проведения досуга.

Также обойтись без лишнего волнения позволит сон.

Для того, чтобы легче было перенести длительный рейс, рекомендуется выполнить комплекс физических упражнений, который позволит улучшить кровообращение.

По мнению бортпроводницы, турист всегда должен помнить о времени. Заблаговременный выезд в аэропорт позволит избежать опоздания на рейс по причине пробок или большого количества пассажиров на стойку регистрации.

Также Гилфойл добавила, что лучше всего для путешествия выбирать комфортную одежду и обувь, а также не забывать портативное зарядное устройство для своих гаджетов.

Во время путешествия, особенно, когда оно проходит в большой компании, немало важным является личное пространство.