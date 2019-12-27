Шойгу: Гареев оставил глубокий след в жизни Российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с речью на похоронах генерала армии Махмута Гареева, который ушел из жизни 25 декабря.

«Он оставил очень глубокий след в жизни, становлении, развитии Российской армии. После долгого и очень сложного периода, после распада СССР этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь для того, чтобы армия стала той, какой она должна быть», - сказал министр.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Сергей Шойгу на похоронах Махмута Гареева

Министр выразил уверенность, что новые поколения молодых офицеров будут учиться по книгам, написанным военачальником.

«Мы прощаемся с тем поколением, которое составляло гордость нашей страны, гордость Вооруженных сил. Светлая память», - сказал Шойгу.

Махмут Ахметович Гареев отдал Вооруженным силам 50 лет жизни. Служба для него началась в 1941 году, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт. Гареев воевал подо Ржевом, дважды был ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позже командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1989 году он стал главным военным советником в Афганистане и сыграл важную роль в планировании операций правительственных войск Наджибуллы. Последняя должность - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.