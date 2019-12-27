Песков опроверг слухи о теракте в Магнитогорске в 2018 году

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слухи о теракте в качестве причины взрыва в Магнитогорске не соответствуют действительности.

«Подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают трагедию на фоне того, что в СМИ стали появляться репортажи, в которых местные жители говорят, что теракт мог стать причиной взрыва.