Песков опроверг слухи о теракте в Магнитогорске в 2018 году
Взрыв прогремел 31 декабря прошлого года, его жертвами стали 39 человек.
© Фото: Илья Московец, РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слухи о теракте в качестве причины взрыва в Магнитогорске не соответствуют действительности.
«Подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают трагедию на фоне того, что в СМИ стали появляться репортажи, в которых местные жители говорят, что теракт мог стать причиной взрыва.
Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. В результате него погибли 39 человек.