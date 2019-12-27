Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии

Министерство труда заявило о росте среднегодового размера пенсии по старости в 2019 году до 15,5 тысяч рублей.

«По итогам 2019 года, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тысячу рублей в месяц - с 14,4 тысячи до 15,5 тысяч рублей», - говорится в сообщении ведомства.

С первого января, как говорится в заявлении Минтруда, была проведена индексация пенсий по старости неработающим пенсионерам на 7,05%, с первого апреля индексация социальных пенсий на 2%, в августе осуществлена корректировка страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров.

В этом году дополнительно были увеличены пенсии для неработающих селян, которые отработали в сельском хозяйстве не меньше 30 лет и живут в сельской местности.

Отмечается, что с 1 января следующего года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.