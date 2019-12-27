Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за невыдачи виз делегатам из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы дипломатам из РФ, которые намерены принять участие в международных мероприятиях. Об этом проинформировал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран», - цитирует его ТАСС.

Накануне Мария Захарова сообщила, что генсек ООН закрывает глаза на невыдачу виз США российским сотрудникам и игнорирует нарушение Вашингтоном Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН.

Напомним, с сентября этого года США отказали в разрешении на въезд 18 делегатам из России.