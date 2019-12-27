«Барическая пила» в Москве продержится все праздники

К 31 декабря в Москве будет наблюдаться «барическая пила» или придут резкие перепады давления. Явление продержится до первых дней нового года.

«"Барическая пила" - это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким», - заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков РИА Новости.

По словам синоптика, для такой погоды характерны незначительные понижения температуры, а потом - резкое непродолжительное повышение температуры на сутки или двое, после - снова понижение.

«Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается к верху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимается и атмосферное давление и температура», - рассказал Синельников.

Как сообщил эксперт, в субботу в Москве столбики термометров покажут температуру 0… -2 градусов, в воскресенье -4… -5 градусов. В понедельник и в ночь на вторник температура снова повысится до положительных значений: до +1… +2 градусов.

Синельников заявил, что в ночь на 31 декабря температура повысится и будет положительной. Первого января станет отрицательной примерно на 2 или 3 дня.

В первые дни нового года будет наблюдаться «стабильная нестабильность» - чередование небольшого мороза и оттепелей, отметил ведущий специалист «Фобоса».