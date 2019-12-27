МВД Казахстана уточнило число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о последних данных по количеству жертв авиакатастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Bek Air.

«Погибли 12 человек, пострадали 49», - пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя комитета по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли 15 человек, 66 были доставлены в больницы, среди которых 12 находятся в тяжелом состоянии.

Самолет из Алма-Аты направлялся в Нур-Султан, но потерял высоту при взлете и врезался в бетонное двухэтажное ограждение.

По предварительным данным, возможными причинами трагедии могли стать техническая неисправность и ошибка пилота.

Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура.