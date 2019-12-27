Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

В связи с авиакатастрофой в Алма-Ате Владимир Путин направил соболезнования казахскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, он отметил, что жители России разделяют скорбь тех, кто потерял близких, и пожелал всем пострадавшим как можно скорее выздороветь.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, который следовал по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, на взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он врезался в двухэтажное здание. На борту в общей сложности находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По последней информации, 15 человек погибли, 66 пострадавших доставлены в больницы, 50 из них госпитализированы.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.