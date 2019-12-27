Новак: условия транзита газа будут экономически выгодны для обеих сторон

Условия на транзит газа «Нафтогазу» от «Газпрома» будут экономически выгодны и приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопрос о тарифах на транзит газа в интервью телеканалу «Россия-24». Он сказал, что «Газпром» и «Нафтогаз» «коммерчески договорятся» и заключат контракт на оказание услуг в качестве организации, которая будет осуществлять транзит.

«Чтобы снять различные вопросы, касающиеся размера, они, наверное, можно сказать, экономически взаимовыгодны и взаимоприемлемы для двух сторон», - добавил министр.

Россия и Украина договорились о том, что с 1 января 2020 года стороны обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Глава Минэнерго добавил, что каких-либо изменений в транзитное соглашение между корпорациями «Нафтогаз» и «Газпром» вносить не планируется.