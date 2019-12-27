Названы предварительные причины авиакатастрофы в Казахстане

По информации следствия, возможными причинами крушения пассажирского лайнера авиакомпании Bek Air могли стать техническая неисправность и ошибка пилотов, пишет РИА Новости.

По факту трагедии МВД Казахстана уже начало досудебное расследование.

На данный момент говорится о 12 погибших. Ранее сообщалось, что число жертв увеличилось до 15 человек, среди которых глава союза генералов Казахстана Рустем Кайдаров и журналистка Дана Круглова.

В больницы были доставлены 66 пострадавших с травмами различной степени тяжести, 50 из них госпитализированы.

До выяснения обстоятельств произошедшего работа авиакомпании временно приостановлена.

В субботу, 28 декабря, в республике объявлен траур.