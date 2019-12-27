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«Ирония судьбы», холодец, баня: новогодние традиции россиян предложили признать наследием ЮНЕСКО

Ирина Егорова
10:50 27.12.2019
Атрибуты и традиции встречи Нового года хотят внести в список нематериального культурного наследия человечества.
«Ирония судьбы», холодец, баня: новогодние традиции россиян предложили признать наследием ЮНЕСКО
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В Госдуме предложили внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО новогодние традиции россиян. Письмо с идеей было направлено гендиректору организации Одрэ Азуле депутатом Виктором Зубаревым.

Он предлагает включить Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию готовить салаты оливье, селедку под шубой, мимозу, холодец. Также наследием предлагается признать творческие и художественные традиции: массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года, изготовление бумажных снежинок, хороводы вокруг елок. Также он упомянул о показе на телеэкранах 31 декабря художественного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и посещении русской бани.

«Новый год для нашей многонациональной страны - это не просто праздник. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», - цитирует Зубарева РИА Новости.

По его мнению, Новый год вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

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