МВД Казахстана начало расследование по факту авиакатастрофы
По факту упавшего самолета Bek Air в Алма-Ате сотрудниками МВД начато досудебное расследование.
«Начато досудебное расследование по статье ст. 344 ч. 3 УК РК - нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта», - передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что для проведения необходимых мероприятий создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте.
По последним данным, известно о 15 погибших, 66 пострадавших доставлены в больницы, 50 из них госпитализированы.
Президент республики объявил 28 декабря днем общенационального траура.
Самолет из Алма-Аты направлялся в Нур-Султан, но потерял высоту при взлете и врезался в бетонное двухэтажное ограждение.