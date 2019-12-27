В древней могиле ученые обнаружили «кольцо бессмертия»

Археологи при проведении раскопок в районе аэропорта Ковентри в бринанском графстве Уорикшир нашли римские и англосаксонские артефакты, которые находились в древних захоронениях.

Открытие сделано в местечке Багинтон, где располагался древнеримский форт Лант. В одной из могил была похоронена римская девочка, умершая в возрасте от шести до 12 лет, сообщает BBC News.

В ней ученые обнаружили кольцо, на котором изображены цикады. В верованиях древних народов данное насекомое ассоциировалось с бессмертием. По предположению исследователей, символ может указывать на то, что родственники надеялись, что девочку ожидает вечная жизнь в загробном мире.

Также в захоронении были найдены драгоценности, в том числе четыре декоративные броши и зеркало.

Археологи раскопали и несколько десятков англосаксонских могил. В некоторых из них нашли предметы, которые были доставлены туда с территорий современных Бельгии и Франции. Некоторые украшения указывают на происхождение из регионов Южной Европы.

В одной из могил исследователи нашли фрагменты щита и меча в кожаных ножнах, а также медную чашу и монеты. В ней вероятно был погребен человек высокого статуса, может быть даже высокопоставленный воинский начальник, сообщает «Российская газета».