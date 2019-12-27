В Шереметьево самолет выкатился на грунт: видео
На борту находились 74 человека, никто не пострадал.
© Видео: Авиационные новости 24, YouTube © Фото: Авиационные новости 24, YouTube
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва - Самара во время движения по рулежной дорожке выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как колеса самолета буквально увязли в грязи.
Уточняется, что выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы не было.
«Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт», - передает РИА Новости слова сотрудника пресс-службы авиагавани.
На борту самолета в момент инцидента находились 74 человека, из них никто не пострадал.