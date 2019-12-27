В Шереметьево самолет выкатился на грунт: видео

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва - Самара во время движения по рулежной дорожке выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как колеса самолета буквально увязли в грязи.

Уточняется, что выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы не было.

«Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт», - передает РИА Новости слова сотрудника пресс-службы авиагавани.

На борту самолета в момент инцидента находились 74 человека, из них никто не пострадал.