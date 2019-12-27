Россия и Украина обнулили взаимные претензии по газу

Россия и Украина договорились о том, что с 1 января 2020 года стороны обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго добавил, что каких-либо изменений в транзитное соглашение между корпорациями «Нафтогаз» и «Газпром» вносить не планируется.

Новак также прокомментировал решение Украины отказаться от поставок электроэнергии из России. По мнению министра, такие действия со стороны Киева являются нерациональными, пишет РИА Новости.