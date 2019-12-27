Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура

В связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате 28 декабря объявлено днем траура.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали Sputnik Казахстан.

Самолет Fokker-100, полеты которых приостановлены на время выяснения обстоятельств, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. На борту в момент крушения находились 100 человек: 95 пассажиров, из которых восемь детей, и пять членов экипажа.

Число погибших выросло до 15. Известно, что среди жертв были глава союза генералов Казахстана Рустем Кайдаров и журналистка Дана Круглова. 66 пострадавших доставлены в больницы, 50 из них госпитализированы.

По поручению президента была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом, заявил Токаев.