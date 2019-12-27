В Приморье фотограф запечатлел уникального леопарда: видео

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотограф из Южной Кореи Чои Кисуну снял на видео редчайшего дальневосточного леопарда.

Съемка проходила из единственного в мире оборудованного места, которое позволяет запечатлеть хищника в естественной среде.

На кадрах видно, как хищник с осторожностью проходит перед объективом камеры. Складывается впечатление, что он чувствует присутствие посторонних глаз и внимательно прислушивался к каждому шороху.

«Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард - чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться», - прокомментировал Кисуну организации.

На данный момент численность дальневосточных леопардов составляет всего около сотни, из-за чего воочию встретиться с кошкой большая редкость.