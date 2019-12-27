«Есть все основания»: эксперт объяснил намерение Турции ввести войска в Ливию

Если Турция введет свои войска в Ливию, это усилит позиции правительства, считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Это в свою очередь позволит главе ПНС Файезу Сарраджу контролировать доходы от нефти.

«Согласно определенным договоренностям все деньги от добычи нефти идут в центральный банк, расположенный в Триполи», - пояснил он.

Кроме того, Эрдоган поддерживает Сарраджа по идеологическим соображением. Багдасаров подчеркнул, что глава ливийского правительства, как и президент Турции, мусульманин.

Напомним, 12 декабря командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении решающего сражения в Триполи для его освобождения. Сейчас Триполи контролируют силы Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, в то время как в восточной части избранный жителями парламент.

Накануне стало известно, что президент Турции Эрдоган направит в парламент запрос на отправку войск в Ливию.