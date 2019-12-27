Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек
Президент хорошо знал Волчек и не раз встречался с ней, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек, ушедшей из жизни в четверг, 26 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин хорошо знал бывшего художественного руководителя «Современника» и не единожды виделся с ней.
«Он всегда восхищался ее талантом», - отметил Песков.
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет в Москве. По предварительным данным, смерть наступила от отеков легких и головного мозга после госпитализации несколько дней назад.
Власти Москвы сообщили, что намерены поддержать инициативу об увековечении в столице памяти выдающегося деятеля культуры.