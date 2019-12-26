Поклонники Майкла Джексона усомнились в его смерти

Фанаты поп-короля Майкла Джексона считают, что их кумир по-прежнему жив и настаивают на ДНК-тесте его испанского двойника.

На видео, опубликованном в Instagram, Серхио Кортес поразил фанатов тем, что очень сильно похож на известного исполнителя.

Некоторые из них даже предположили, что пародист и есть настоящий артист.

Однако остальные поклонники без труда смогли расслышать акцент в речи артиста, да и обратили внимание на возраст мужчины.

Тем не менее, испанский двойник Джексона успешно гастролирует с концертами по всему миру и недавно приезжал в Россию.

Майкл Джексон умер от внезапной остановки сердца 25 июня 2009 года на 51 году жизни.