Кадры прибытия первого поезда из Москвы на вокзал в Симферополе

Первый пассажирский двухэтажный поезд «Таврия» из Москвы, который прошел по Крымскому мосту, прибыл на вокзал Симферополя. «Россия!» - в один голос скандируют крымчане, в руках - флаги, плакаты, а на лицах - улыбки.

Путешествие из Москвы в Крым заняло 33 часа. «Таврия» отправилась с Казанского вокзала Москвы 24 декабря в 23.45, в ночь на 25 декабря она проехала по Крымскому мосту и прибыла в Симферополь в 08.47.

Для некоторых такая поездка была мечтой. Одна из пассажирок рассказала, что купила билеты туда-обратно специально, чтобы прокатиться именно на первом поезде.

25 декабря в Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга.